Et ve Süt Kurumu Yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan kimdir

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı. Yerine ise Mustafa Kayhan atandı. Peki Mustafa Kayhan kimdir? İşte Et ve Süt Kurumu Yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın biyografisi...

Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz günlerde et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam kararı almıştı.

Yapılan zammın ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Osman Uzun, gelen tepkilere "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık." şeklinde cevap vermişti.

Açıklamalarıyla tepki çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınırken yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi.

Akabinde Et ve Süt Kurumu Yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın hayatına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

Peki Mustafa Kayhan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Et ve Süt Kurumu Yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan hakkında merak edilen bilgiler...

MUSTAFA KAYHAN KİMDİR

Mustafa Kayhan, 2013 yılında Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürüten Mustafa Kayhan, 2016 yılında görevden alınmıştı.

Bakanlık Müşaviri olarak atanan Kayhan, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

ET VE SÜT KURUMU YENİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Mustafa Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğuna dikkat çekti.

Genel Müdür Kayhan, ''Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.