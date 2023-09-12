ensonhaber.com

Ensonhaber YouTube kanalında yepyeni Taha Hüseyin Karagöz her gün yeni konuklarıyla gündemi aktarıyor.

Hafta içi her gün saat 12.00'de YouTube'da canlı yayında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan Taha Hüseyin Karagöz'ün bugün gündeminde, muhalif kesimde yaşanan koltuk savaşları vardı.

Taha Hüseyin Karagöz'ün bugünkü, konuğu Ethem Baykal oldu.

Ethem Baykal konuşmasında, çarpıcı iddialarıyla muhalif kesimde son durumu ele aldı.

"Ekrem Bey'i Kılıçdaroğlu aday göstermek istiyor mu?"

Ethem Baykal, şunları söyledi:

Ekrem Bey'i Kılıçdaroğlu aday göstermek istiyor mu bir defa? Ekrem Bey'i göstermeyebilirler. Mezhepsel çatışmalar bir. Davası olması 2. Karadenizli olması 3. Karadenizli olması kazanmasına sebep olmuştu ama bugün aday olmamasına da vesile olabilir. Bir başka şey daha Ekrem İmamoğlu ittifak şart diyor.

"Meral Akşener'in partiyi Ekrem İmamoğlu'na bırakma ihtimali var"

Peki parti içerisinde 39 ilçeyi ben belirleyeyim diyecek Kemal Kılıçdaroğlu ona vermeyecek. Bu defa Ekrem İmamoğlu ben aday olmayacağım derse o da başka siyaset. Orada bir başka şey daha peki Ekrem İmamoğlu aday olmadı. Seçimden sonra anahtar teslimi Meral Akşener partiyi Ekrem İmamoğlu’na teslim etti. İhtimal var. Bunu not olarak düşelim. Bence Ekrem İmamoğlu, CHP’nin üvey evladı. Koray Bey ve İzmir’deki çekişmeleri Dervişoğlu’nu düşünürsek çekimleri Meral Akşener’in rahatsızlandığını düşünelim. O rahatsızlanma Ankara çatışmalarının ürünü.