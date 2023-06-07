Ethem Baykal: İyi Parti'de ortak akıl platformu kurulmuştur İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta tarihi seçimlerini geride bıraktı.

Ancak ilk turun da galibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara aldığı oy, muhalefette dengeleri bozdu.

6'lı masa liderlerinin sonuçlar için umutları azalırken ikinci turda beklenen sonuç geldi.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Ardından çalışmalara hız kesmeden başlayan Erdoğan, yeni kabinesini kurdu.

Millet İttifakı'nda istifa çağrıları

Seçimlerin ardından hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar devam ediyor.

Kulislerde Millet İttifakı'nın dağılacağı konuşulurken, parti liderleri de yaptıkları açıklamalarda umut vadetmiyor.

"Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız"

İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Etkem Baykal Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: