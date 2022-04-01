Ethem Sancak, AK Parti İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi

İş adamı Ethem Sancak’ın “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözlerine üzerine AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansına katılan iş adamı Ethem Sancak, birbirinden ilginç iddialarda bulunmuştu.

"BİZ AMERİKA'NIN DESTEĞİYLE İKTİDARA GELDİK"

Sancak, “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik.” demişti.

“NATO’NUN BU ÜLKEYE VERDİĞİ TEK BİR KATKI VAR MI?”

“Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO’ya girdik ve 70 yıldır NATO’nun bekçisiyiz. NATO’nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı?” diye sorun Sancak, şöyle devam etmişti:

“TÜRKİYE KANSERİNİ YENMEK İSTİYORSA, KANSERİNİ YENMELİDİR”

“Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir. Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için...

Ben BMC’de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür.”





“BİZ ADAM KESEN BİRÇOK ÜLKEYLE KARDEŞİZ”

Öneri sunan Sancak, “Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika’yı Suriye’den çıkaralım. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler.

“KAPATILAN TEK BİR CAMİ YOK”

Ben kendim gittim gördüm. Kapatılan tek bir cami yok. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat’ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir. Git gör. Bunlar Amerikan ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA’nın ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge, atlayın gidin. Başkalarının anlattıklarına bakmayın. Kendiniz gidin.” ifadelerini kullanmıştı.

İL DİSİPLİN KURULU’NA SEVK EDİLDİ

Bu açıklamaların ardından AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu, Sancak için harekete geçti.

İş adamı Ethem Sancak, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.