Terörle mücadelenin bilançosu! Son bir haftada 44 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1146 oldu.

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Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla eli kanlı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt mensupları, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

Öte yandan sınır bölgelerinde ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara da geçit verilmiyor.

Son bir haftada 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgiler de aktarıldı.

Buna göre, son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1146 olurken, 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 489 oldu.

Pençe-Kilit'te 600 terörist etkisiz

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugüne kadar 600 terörist etkisiz hale getirildi, 1336 silah ve yaklaşık 667 bin mühimmat ele geçirildi, 640 mağara-sığınak basıldı.

Suriye'de harekat bölgelerine son bir haftada teröristler tarafından 3 taciz girişimi gerçekleştirildi. Mehmetçiğin verdiği karşılıkla 31 terörist etkisiz hale getirildi. Bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 840 oldu.

Ayrıca, 2023 yılında teröristler tarafında harekat bölgelerine 96 taciz atışı gerçekleştirildi. Mehmetçiğin karşılık vermesiyle toplam 744 terörist etkisiz hale getirildi.

4 bin 291 şahsın hududu geçmesi engellendi

Son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 474 şahıs yakalandı. Yakalananların 30'unun FETÖ'cü, 37'sinin terörist olduğu belirlendi.

Ayrıca son bir haftada 4 bin 291 şahsın hududu geçmesi engellendi.

Kıbrıs'taki gelişmeler

Toplantıda, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerle ilgili son durum da aktarıldı. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğu vurgulandı. Ayrıca, 26 Ağustos'ta Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yönelik saldırı kınandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Müslümanlara, İslam âlemine ve tüm insanlığın ortak değerlerine yönelik tehdit oluşturan ve daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz nefret eylemleri Kıbrıs’taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.



Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.

TSK'nın helikopter ve uçakları orman yangınlarına müdahale ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan rezerv güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Silahlı Kuvvetler'e ait helikopter ve uçaklar tarafından şimdiye kadar 1335 sorti yapılarak yangınlara müdahale edildi. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri sürdürülüyor.

"Bu görüntüleri kullananlar bu işe bilerek ya da bilmeyerek alet oluyorlar"

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, siyasi mülahazalar, şahsi ihtiraslarla ve gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemler ve daha önce farklı yerlerde çekilerek farklı amaçla kullanılmış stok görüntüler kullanılarak hudut güvenliğinin polemik konusu yapılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.

Bu görüntülerin çoğunluğunu göçmen kaçakçılarının reklam yapmak amacıyla çekip dağıttığı görüntüler olduğunu aktaran kaynaklar, şunları ifade etti:

Bu görüntüleri kullananlar da bu işe bilerek ya da bilmeyerek alet oluyorlar. Bir nevi destek oluyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimizin sağlanması için ‘hudut namustur’ anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat görev yapıyor.



Bizim beklentimiz, Mehmetçiğin olağanüstü gayret ve emeğine saygı duyulmasıdır. Şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki; Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız.

"Eylül ayıyla çalışmaların artmasını bekliyoruz"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan ile ilişkiler konusundaki bir soru üzerine de "Eylül ayıyla birlikte çalışmaların ve temasların artmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.