Etlik Şehir Hastanesi'nden dev hizmet! 7 ayda 76 bini aşkın ameliyat yapıldı Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine yönelik memnuniyetler artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin bir günde bakılan hasta sayısının ortalama 15 bin 700 olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

Sağlık devrim, meyve vermeye devam ediyor...

AK Parti, uzun süredir planlanan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Türkiye'yi refaha kavuşturmak için atılan adımlardan birisi de sağlık sektöründe gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneler, hemen hemen yurdun dört bir yanında inşa edildi.

Bugüne kadar 21 şehir hastanesi faaliyete geçirilirken, diğer şehir hastaneleri ise yükselmeye devam ediyor.

Etlik Şehir Hastanesi'nden büyük hizmet

Sağlıkta çıtayı yukarı çeken şehir hastanelerine yönelik memnuniyetler artıyor.

Bunlardan biri de Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi.

28 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan hastane, 7 ayda büyük bir hizmete imza attı.

Bugüne kadar 2 milyon 337 bin 249 muayene yapıldı

Konuya ilişkin açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: