Sağlık devrim, meyve vermeye devam ediyor...
AK Parti, uzun süredir planlanan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Türkiye'yi refaha kavuşturmak için atılan adımlardan birisi de sağlık sektöründe gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneler, hemen hemen yurdun dört bir yanında inşa edildi.
Bugüne kadar 21 şehir hastanesi faaliyete geçirilirken, diğer şehir hastaneleri ise yükselmeye devam ediyor.
Etlik Şehir Hastanesi'nden büyük hizmet
Sağlıkta çıtayı yukarı çeken şehir hastanelerine yönelik memnuniyetler artıyor.
Bunlardan biri de Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi.
28 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan hastane, 7 ayda büyük bir hizmete imza attı.
Bugüne kadar 2 milyon 337 bin 249 muayene yapıldı
Konuya ilişkin açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
SAĞLIKTA GENÇ YATIRIMLAR.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül 2022’de hizmete başladı. Bir günde bakılan hasta sayısı ortalama 15.700. Yatak kapasitesi 4.050 olan hastanede, açıldığından bu yana, 2 milyon 337.249 muayene, 76.592 ameliyat yapılmış durumda.