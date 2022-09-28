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    Etlik Şehir Hastanesi'nden özel görüntüler

    Etlik Şehir Hastanesi'nden özel görüntüler

    Türkiye'nin 20'nci ve 6 bloktan oluşan en büyük şehir hastanelerinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:12
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    Türkiye’nin en önemli projelerinden biri daha tamamlandı.

    Ülkenin 20'nci ve en büyüklerinden olan Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı.

    Cumhurbaşkanı açılışı yaptıktan sonra devasa büyüklükteki hastaneyi özeli bir araçla gezdi.

    Hizmere giren hastanenin özellikleri şu şekilde;

    Toplamda 8 ayrı hastaneden oluşan Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon 22 bin 725 metrekare alan üzerine kuruldu.

    6 bloklu, 4 bin 50 yatak kapasiteli

    1 milyon 145 bin 129 metrekare kapalı alandan oluşan Etlik Şehir Hastanesi, toplamda 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip 6 bloktan oluşuyor.

    İçerisinde bin poliklinik yer alan Etlik Şehir Hastanesi’nde ayrıca, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı ve 3 bin 359 servis yatağı bulunuyor.

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #1

    İlklerin hastanesi

    Türkiye’nin en büyük kronik yara bakım merkezini de içerisinde bulunduran Etlik Şehir Hastanesi, Ankara’nın en geniş klinik araştırma merkezi, Ankara’nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, Ankara’nın en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, Ankara’nın en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi, kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi ve Cyberknife teknolojisi gibi ilklere de ev sahipliği yapıyor.

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #2

    6 boyutlu ışın tedavisi

    Hastanenin bir diğer öne çıkan önemli özelliği ise tümörü tedavisinde kullanılan 6 boyutlu ışın cihazı.

    Hasdtanede bulunan bu cihaz sayesinde sağlıklı dokuya zarar vermeden, tümörler tedavi edilebilecek.

    Hizmete giren Etlik Şehir Hastanesi'nden özel kareler;

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #3

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #4

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #5

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #6

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #7

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #8

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #9

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #10

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #11

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #12

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #13

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #14

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #15

    Etlik Şehir Hastanesi nden özel görüntüler #16


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