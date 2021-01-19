Etna Yanardağı patladı mı? Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Etna Yanardağı patladı mı? Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Avrupa'nın en yüksek ve aktif yanardağı olan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek patladı. O görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerken Etna Yanardağı nerede? merak ediliyor.

Etna Yanardağı'nın patlama görüntüleri gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak Etna'da 1992 yılında büyük bir patlama gerçekleşmişti.

Bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savurdu. O anlar izleyenlere panik yaşatırken sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Peki, Etna Yanardağı nerede? İşte Etna Yanardağı hakkında merak edilenler..

ETNA YANARDAĞI HANGİ ÜLKEDE?

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ, Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır.

Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.

Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır.

İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.



Etna Dağı’nda her zaman patlama riski olmasına rağmen şans eseri Etna’nın lavları, oldukça yavaş ilerliyor. İstatistiklere göre Etna Dağı, Son 2 bin 700 yıl içerisinde 77’den fazla insanın ölümüne sebep olmuştur.

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti ViDEO