Etnik kimliklerine göre seçmenlerin siyasi parti tercihleri

Etnik kimliklerine göre seçmenlerin siyasi parti tercihleri

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı anketle, etnik kimliklerine göre seçmenlerin parti tercihleri ortaya kondu.

Muhalefet tarafından erken seçim tartışmaları sık sık gündeme taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağını net bir şekilde dile getiriyor.

Tartışmalar kamuoyunda devam ederken anket şirketleri de seçmenin nabzını yokluyor.

Son anket verileri, MetroPOLL Araştırma tarafından yayınlandı.

Yayınlanan ankette, seçmenlerin etnik kimliklerine göre siyasi parti tercihleri ortaya çıkarıldı.

TÜRK SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 29.7

CHP: 19.2

İYİ PARTİ: 10.6

HDP: 1.3

MHP: 8.2

DEVA PARTİSİ: 0.6

SAADET PARTİSİ: 1.2

GELECEK PARTİSİ: 0.3

DİĞER: 0.8

KARARSIZIM: 12.9

PROTESTO OY: 9.6

CEVAP YOK: 5.7

KÜRT SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 29.3

CHP: 3.7

İYİ PARTİ: 0.3

HDP: 32

MHP: -

DEVA PARTİSİ: 4.7

SAADET PARTİSİ: -

GELECEK PARTİSİ: 2.4

DİĞER: 0.3

KARARSIZIM: 16.5

PROTESTO OY: 6.7

CEVAP YOK: 4

ZAZA SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 20

CHP: 5

İYİ PARTİ: 0.9

HDP: 30

MHP: -

DEVA PARTİSİ: 10

SAADET PARTİSİ: 5

GELECEK PARTİSİ: -

DİĞER: -

KARARSIZIM: 24.1

PROTESTO OY: -

CEVAP YOK: 5

ARAP SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 39

CHP: 17.1

İYİ PARTİ: 2.4

HDP: 7.3

MHP: 19.5

DEVA PARTİSİ: -

SAADET PARTİSİ: -

GELECEK PARTİSİ: -

DİĞER: 7.3

KARARSIZIM: 2.4

PROTESTO OY: 2.4

CEVAP YOK: 2.4

BALKAN GÖÇMENİ SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 15.8

CHP: 26.3

İYİ PARTİ: 10.5

HDP: 5.3

MHP: -

DEVA PARTİSİ: -

SAADET PARTİSİ: 5.3

GELECEK PARTİSİ: -

DİĞER: -

KARARSIZIM: -

PROTESTO OY: 36.8

CEVAP YOK: -

KAFKAS GÖÇMENİ SEÇMENİN TERCİHİ

AK PARTİ: 30.2

CHP: 16.4

İYİ PARTİ: 8.2

HDP: 7.6

MHP: 6.7

DEVA PARTİSİ: 1.6

SAADET PARTİSİ: 1.1

GELECEK PARTİSİ: 0.6

DİĞER: 0.8

KARARSIZIM: 12.8

PROTESTO OY: 8.8

CEVAP YOK: 5.2