EURO 2020 açılış maçı: Türkiye İtalya maçı ne zaman?

Euro 2020, 11 Haziran ve 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Ay yıldızlı takım, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye İtalya maçı ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Türkiye, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını İtalya ile oynayacak.

Bu noktada futbolseverler, Türkiye-İtalya milli maçına odaklandı. Türkiye İtalya maçının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman? İşte, Türkiye İtalya milli maçı hakkında detaylar...

TÜRKİYE İTALYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

Türkiye- İtalya açılış maçını Alman resmi televizyon kanallarından ARD'nin yayımlayacağı açıklandı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndan 11 Haziran akşamı saat 21'den itibaren şifresiz olarak naklen yapılacak yayının spikerliğini ise deneyimli moderatör Florian Nass'ın üstleneceği bildirildi.

Naklen yayın esnasındaki yorumların ise eski ünlü futbolculardan Bastian Schweinsteiger ile Thomas Broich'in birllikte yapacağı kaydedildi.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekildedir:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).