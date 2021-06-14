EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Polonya-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Polonya-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu maçında Polonya ile Slovakya karşılaşacak. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Polonya-Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 E Grubu’nun ilk maçında Robert Lewandowski önderliğindeki Polonya ile Trabzonspor'un bomba transferi Marek Hamsik'li Slovakya karşı karşıya gelecek.

Yeni yıldızlarını izlemek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar başta olmak üzere binlerce futbolsever, heyecan verici mücadeleyi takip etmek için saat ve kanal bilgisi hakkında araştırmalar yapıyor.

UEFA EURO 2020 fikstürüne göre, Polonya-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorularına yanıt aranıyor.

Peki Polonya-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

POLONYA-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu maçında Polonya ile Slovakya kozlarını paylaşacak.

Rusya'nın Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak maç, 14 Haziran Pazartesi yani bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

Romanyalı hakem Ovidiu Haţegan'ın yöneteceği karşılaşma; TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.

POLONYA-SLOVAKYA MUHTEMEL 11'LER

Polonya: Szczesny, Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski, Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz, Jozwiak, Lewandowski

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda