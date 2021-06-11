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    EURO 2020 başladı

    EURO 2020 başladı

    EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya'da başladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 21:54
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 22:03
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak başlayan olan EURO 2020 geldi çattı.

    FUTBOLSEVERLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ EURO 2020 BAŞLADI

    Turnuvanın en genç milli takımı olan Ay-yıldızlılar, açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.

    Birazdan start verecek mücadele öncesinde turnuva görkemli bir şekilde başladı.

    Euro 2020'nin açılış töreninden renkli görüntüler VİDEO

    BOCELLİ SAHNE ALDI

    Dünyaca ünlü İtalya tenor Andrea Bocelli'nin sahne aldığı turnuva, çeşitli konserlerle devam etti.

    Tüm futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği turnuva, 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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