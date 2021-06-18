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    EURO 2020: Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    EURO 2020 D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ve Çekya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 11:25
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    EURO 2020: Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

    EURO 2020 D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaşacak. D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmazken, Çekya İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

    Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de arama motorları üzerinden Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

    Peki Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hırvatistan-Çekya maçı muhtemel 11'leri...

    HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Hırvatistan ve Çekya, bugün TSİ 19.00'da İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'nda karşılaşacak.

    Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

    EURO 2020: Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    HIRVATİSTAN-ÇEKYA MUHTEMEL 11'LER

    Hırvatistan: Livakovic, Vida, Vrsaljko, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Modric, Rebic

    Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, Darida, Schick

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