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EURO 2020: İskoçya-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020: İskoçya-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında İskoçya ile Çekya karşılaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki İskoçya-Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?