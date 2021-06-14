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EURO 2020: İskoçya-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 09:22
- Güncelleme : 14.06.2021 - 09:27
EURO 2020 D grubu mücadelelerinden olan İskoçya-Çekya maçı için heyecan dorukta.
İskoçya, tarihinde üçüncü kez şampiyonada boy göstermeye hazırlanırken Çekya, 10. kez katılacağı şampiyonada üst üste 7. kez yer alacak.
Heyecan verici mücadeleyi takip etmek isteyen binlerce futbolsever, ''EURO 2020 İskoçya Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki İskoçya Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...
İSKOÇYA-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşacak.
İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta oynanacak mücadele, 14 Haziran Pazartesi yani bugün saat 16.00'da başlayacak.
Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı bu önemli karşılaşma, TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
ÇEKYA EURO 2020 KADROSU
Kaleci: Tomas Vaclik (Sevilla), Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Ales Mandous (Olomouc)
Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Ondrej Celustka (Sparta Prag), Tomas Kalas (Bristol City), David Zima (Slavia Prag), Ales Mateju (Brescia), Jan Boril (Slavia Prag), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Tomas Holes (Slavia Prag).
Orta saha: Lukas Masopust (Slavia Prag), Vladimir Darida (Hertha Berlin), Tomas Soucek (West Ham United), Antonin Barak (Verona), Alex Kral (Spartak Moskova), Petr Sevcik (Slavia Prag), Jakub Jankto (Sampdoria), Jakub Pesek (Sparta Prag), Michal Sadilek (Liberec).
Forvet: Adam Hlozek (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Michael Krmencik (PAOK), Matej Vydra (Burnley), Tomas Pekhart (Legia).
İSKOÇYA EURO 2020 KADROSU
Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County), Jon McLaughlin (Rangers)
Defans: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal)
Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)
Forvet: Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Kevin Nisbet (Hibernian).