EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Euro 2020 Türkiye'nin rakipleri..

EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Euro 2020 Türkiye'nin rakipleri..

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıla ertelenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'ye sayılı günler kaldı.

Elemelerde muhteşem bir performans sergileyen, son dünya şampiyonu Fransa'nın olduğu grupta dev rakibine kaybetmeyen A Milli Takımımız, EURO 2020'de de başarılarını sürdürmeye ve ülkemizi gururlandırmaya devam edecek.

Futbolseverler, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri araştırılıyor.

Peki EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye hangi grupta yer alıyor, rakipleri kimler? İşte Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu ve detaylar...

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran ve 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

UEFA, müsabakalara seyirci alacağını garanti etmeyen Bilbao ve Dublin organizasyondan çıkarıldığını, Bilbao'daki maçların Sevilla'da, Dublin'deki karşılaşmaların ise St. Petersburg ve Londra'da oynanacağını belirtti.

Buna göre, Sevilla'daki La Cartuja Stadı, yüzde 30 kapasiteyle E Grubu'ndaki 3 maç ile son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Aynı grupta yer alan diğer 3 müsabaka St. Petersburg Stadı'nda oynanacak, Londra'daki Wembley Stadı'nda da son 16 maçlarından biri yapılacak.

Karşılaşmalara en az 14 bin 500 seyirci alınacağını bildiren Münih'in ev sahipliği garanti edildi. Budapeşte yüzde 100, St. Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Glasgow, Kopenhag ve Roma yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini açıklamıştı.

EURO 2020 Grupları

A Grubu: TÜRKİYE , İtalya, Galler, İsviçre

, İtalya, Galler, İsviçre B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya

İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA, RAKİPLERİ KİMLER?

A Milli Takımımız, EURO 2020'de birbirinden zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. A Milliler, A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile eşleşti.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonanın açılış maçını ev sahiplerinden İtalya ile 11 Haziran Cuma akşamı Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçını 16 Haziran Çarşamba Galler'le, son karşılaşmasını da 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile yapacak. Her iki müsabaka da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Milli Takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran’dan itibaren tekrar Almanya’da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Sevilla, Bükreş veya Glasgow’da oynayacak.

Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz’da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma’da yapılacak. Londra’nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekildedir:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).