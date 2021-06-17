EURO 2020'de son mücadele: Türkiye-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup olan A Mili Takımımız, grubun son hafta maçında İsviçre ile karşılaşacak. Peki İsviçre-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0 mağlup oldu. Üst üste iki mağlubiyet alan Ay Yıldızlılar, gruptan ikinci olarak çıkma şansını yitirdi.

İsviçre-Türkiye maçı, A Milli Takım için EURO 2020 grup mücadelesindeki son karşılaşma olacak. İlk iki karşılaşmada istediği sonuçları alamayan A Milli Takımımız, son karşılaşmada İsviçre karşısında tüm kozlarını oynayacak.

Henüz grupta puan alamamış olan Türkiye, bu mücadeleden galibiyet elde etmesi halinde üçüncü sıraya yerleşecek. Peki Türkiye-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-İsviçre maçı hakkında bilgiler...

İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş ve öğrencileri, EURO 2020'de grup aşamalarındaki son maçında, İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre-Türkiye maçı 20 Haziran 2021 Pazar günü TSİ 19:00’da başlayacak. Ay Yıldızlılar için ''Ya tamam ya devam'' maçı olacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

Gruptaki son puan durumuna göre İtalya 6 puanla ilk sırada yer alırken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre 1 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Henüz galibiyeti olmayan Ay Yıldızlılar ise dördüncü sırada yer alıyor.

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan