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EURO 2020'de ikinci sınav: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020'de ikinci sınav: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Peki Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..