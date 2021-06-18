EURO 2020'de tarihi maç: İngiltere-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 D Grubu mücadelesinde İngiltere ve İskoçya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki İngiltere-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam ediyor.

İngiltere ile İskoçya bu karşılaşmayla birlikte 100'üncü resmi maçlarına çıkıyor. 30 Kasım 1872'den beri rekabet halinde olan İngiltere ile İskoçya, EURO 96'nın rövanşında kozlarını tarihi stadyum Wembley'de paylaşacak.

Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de arama motorları üzerinden İngiltere-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki İngiltere-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere-İskoçya maçı muhtemel 11'leri...

İNGİLTERE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 D Grubu maçında İngiltere ile İskoçya bugün Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00'de başlayacak olan arşılaşma; TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

İngiltere gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı tek golle yenerken, İskoçya ise Çekya karşısında gol atamadan 2-0 mağlup oldu.

İNGİLTERE-İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, Mings, Stones, Trippier, Walker, Mount, Rice, Foden, Philips, Sterlin, Kane

İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Cooper, McGinn, Robertson, O'Donnell, Armstrong, McTominay, Dykes, Christie