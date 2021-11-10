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    Euronews'in Atatürk haberine büyük tepki

    Euronews'in Atatürk haberine büyük tepki

    Fransız medyası Euronews, Atatürk için kullandığı ifadelerin tepkiyle karşılanması sonucu haberini kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:24
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    Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. senesinde tüm yurtta yas içerisinde anılıyor.

    Türkiye'de yayın yapan Fransız sermayeli medya kuruluşu Euronews de Atatürk'ü bugün skandal bir manşetle haber yaptı.

    Böyle bir günde Atatürk'ün Kurtuluş Savaş'ında yazdığı destanlar gündeme getirilirken, Euronews, sadece Atatürk'ü hastalıklarıyla gündeme taşıdı.

    "SİROZDAN DOLAYI HAYATA VEDA ETTİ"

    Fransız medya kuruluşu, Atatürk için "Bugün tam 82 yıl önce 10 Kasım'da 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti." ifadelerine yer verdi.

    Gelen tepkiler sonrası Euronews, haberini yayından kaldırırken, sosyal medyadan paylaştığı tweet'ini de sildi.

    Euronews in Atatürk haberine büyük tepki #1

    ÖZÜR AÇIKLAMASI YAYINLADILAR

    Söz konusu haber platformu, skandal haberiyle ilgili özür açıklaması yayınladı.

    Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83. ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır.

    "ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ"

    Söz konusu haberin, Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Özür dileriz." denildi.

    Euronews in Atatürk haberine büyük tepki #2

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