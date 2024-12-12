Europol: PKK Avrupa'da yasa dışı faaliyetlerle finansman sağlıyor

AA & Ensonhaber

Finans kaynakları giderek eriyen Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yapılanması, AB ülkelerini de giderek daha çok rahatsız etmeye başladı.



Avrupa Birliği’nin polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki suç faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

Rapora göre, PKK, uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı gibi yasa dışı işlerden milyonlarca euro değerinde gelir elde ediyor.

"PKK'NIN YASA DIŞI FİNANSMANI, AVRUPA'YA CİDDİ TEHDİT"

Europol, bu yasa dışı gelirlerin örgütün finansmanını sağlamak için kritik bir kaynak oluşturduğunu ve bu durumun Avrupa’nın güvenliği açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

Ayrıca, örgütün faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgilere ve ilerleyen dönemdeki gelişmelere dikkat çekileceği ifade edildi.