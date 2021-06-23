Europol'ün terör raporu: Seyahat yasakları PKK’yı etkiledi

AB Terörizm Durumu ve Trendi 2021 Raporu, koronavirüs sürecinde PKK’nın Avrupa içerisinde istediği gibi hareket edemediğini belirtti.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, ‘Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2021 Raporu’nu yayınladı.

Raporda, koronavirüs sürecinde PKK’nın Avrupa kıtası içindeki faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

PKK’nın Avrupa’yı lojistik üs olarak kullandığı belirtilirken başta Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde aktif olarak propaganda faaliyetlerini mobilize ettiği ifade edildi.

PARA TOPLANMASINI ENGELLEDİ

Koronavirüs nedeni ile uygulanan seyahat yasaklarının, PKK’nın Avrupa’da hedeflediği miktarda para toplamasını engellediği belirtildi.

Belçika, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi vatandaşının, YPG/PKK'ya katılmak için Suriye'nin kuzeyine gittiği, 2020’de YPG/PKK'ya katılmak üzere Suriye'ye giden 9 Belçika vatandaşından birinin öldüğü, 5 kişinin ise ülkeye geri döndüğü ifade edildi.

Bir İngiliz vatandaşının, Suriye’de YPG’ye katıldıktan sonra ülkesine geri döndüğü, burada yargılanarak terör suçlamalarından beraat ettirildiği belirtildi.

YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’dan katılımın sayısının bilinmediği ifade edildi.

12 DHKP-C ÜYESİ TUTUKLANDI

Raporda, DHKP-C terör örgütüne yönelik de bilgilere yer verildi.

Örgütün hücre oluşturma, insan kaçırma ve kurye eylemlerine değinildi.

Avusturya’da örgüt üyesi olan 3 kişinin mahkum edildiği belirtildi.

Yunanistan’da yapılan bir operasyonda, 12 DHKP-C üyesinin Türkiye’ye silah, para ve askeri malzeme göndermesi gerekçesi ile tutuklandığı vurgulandı.

YARI YARIYA AZALMA OLDU

Raporda, geçen yıl Avrupa'da yakalanan sol örgütlere mensup teröristlerin sayısında bir önceki yıla göre yarı yarıya azalma olduğunun altı çizildi.

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist üyelerinin İtalya ve Almanya'da yargılandığı hatırlatıldı.

Faaliyetlerin finansı için Avrupa'da para toplayan ve Türk vatandaşı olan bir PKK elebaşı hakkında, Ocak 2020'de Stuttgart mahkemesi tarafından üç yıllık hapis cezası verilmesinin altı çizildi.

57 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayınlanan rapora göre, koronavirüs şartları altındayken dahi teröristler nefret ve korku yaymaya devam etti.

Salgın şartlarını fırsata çevirmeye çalışan teröristler tarafından geçen yıl, toplam 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde 57 saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

449 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rapora göre, gerçekleşmesi engellenen saldırılar da oldu.

Söz konusu saldırılar nedeniyle ve terör şüphesiyle 17 farklı AB üyesi ülkede 449 kişi gözaltına alındı.

“RADİKALLEŞME EĞİLİMİNİN ARTTIĞI GÖRÜLÜYOR”

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, raporla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Salgın döneminde özellikle aşırı sağcı teröristlerin çevrim içi mecralarda radikalleşme eğiliminin arttığı görülüyor.”

BASİT SİLAHLARA YÖNELDİLER

Europol Direktörü Catherine De Bolle ise, “Dünyanın daha da dijitalleştiği bir dönemde, çevrim içi platformlar, aşırılıkçı görüşler ve terör propagandalarının yayıldığı yerler haline geldi." sözlerini kaydetti.

Koronavirüs sürecinde teröristleri el yapımı patlayıcılara ve basit silahlara yöneldikleri belirtildi.

OYUN PLATFORMLARI PROPAGANDA İÇİN KULLANILDI

Raporda, koronavirüs karşıtı eylemlerin aşırı sağcı propagandalar yapan gruplar tarafından desteklendiği belirtildi.

Bu grupların farklı söylemler geliştirerek genç ve eğitimli kitlelere ulaşmasına dikkat çekildi.

Çevrim içi oyun platformlarının, aşırılıkçı söylemler ve aşırı sağcı terör propagandası için kullanıldığının altı çizildi.

Avrupa’da aşırı sol örgütleri tarafından düzenlenen 25 saldırının 24’ünün İtalya’da gerçekleştiği, 1 saldırının ise Fransa’da yaşandığı ifade edildi.