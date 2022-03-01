Ukrayna'daki savaştan kaçan Eurovision şarkı yarışması birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımlar için teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden işgal harekatı nedeniyle 500 binden fazla Ukraynalı mülteci durumuna düştü.

Binlerce Ukraynalı da güvenlikleri açısından Türkiye sınırına doğru harekete geçti.

Onlardan biri de Eurovision şarkı yarışması birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala oldu.

Çocukları ile birlikte Türkiye'ye sığınan Jamala bir basın toplantısı düzenledi.

"TÜRK HALKINA VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR"

Türkiye'ye ulaşan şarkıcı düzenlenen basın toplantısında Türkçe konuşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Halkına teşekkür etti.

Jamala şöyle konuştu:

"Türkiye her zaman olduğu gibi vicdani sorumluluk adına kapılarını bize sonuna kadar açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a ve Türk halkına sonsuz teşekkür. Tüm Ukrayna halkı adına buradan aktarıyorum."

Eurovision birincisi Ukraynalı Jamala'dan Türkiye'ye teşekkür VİDEO

"MÜLTECİ OLARAK GELECEĞİM AKLIM AGELMEZDİ"

"Türkiye'ye mülteci olarak geleceğim aklımıza gelmezdi. 24 Şubat sabah saat 05.00 eşim beni Kiev üzerinde bomba saldırısı olduğunu söyleyerek uyandırdı. Baştan ne yapacağımı bilemedim.

"KİEV'DEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIK"

Kararsız ve perişan halde sığınaklara indik. Akşam saatlerine doğru tüm Ukrayna kuşatılmış, farklı şehirlerde bomba sesleri duyuluyordu. Biz Kiev'den kaçmak zorunda kaldık.

"SINIRDA BİZİ TÜRKLER KURTARDI"

Biz sınıra doğru çıkmaya karar verdik. Romanya sınırına doğru geldik. Orada 20 saatlik bir sürçte, çok trafik olduğundan dolayı arabamız yavaş ilerliyordu. Sınıra ulaştığımızda sağ olsunlar bizi Türkler kurtardı.

İstanbul'a sağ salim çocuklarla birlikte ulaştırdılar. Tekrar burada Romanya sınırında karşılayan arkadaşlara seslenmek isterim. Perişan bir halde bizi çok iyi karşıladılar. Yiyecek teklif ettiler. Buradan da çok teşekkür ederim.

"BÜYÜKANNEMİN HİKAYESİ TEKRARLANDI"

Ben de büyükannemin hikayesinin tekrarını olacağını hiç düşünmemiştim. Büyükannem 1944'de sabahın 05.00'inde 5 çocukla 15 dakika içinde eşyalarını toplamak zorunda kaldı. Kırımlı Türkler ülkeden zorla çıkarılmıştı.

Eşim Ukrayna'da kaldı. Ben buraya sesimi duyurmak için geldim. Bu savaş bitirilmeli. Herkes bu savaşa hayır demeli. Çok teşekkür ederim."