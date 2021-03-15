Tercihleri 26 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürüyor.

2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ilk tercih işlemleri, 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılmış ve yerleştirme sonuçları 5 Şubat 2021 tarihinde açıklanmıştı.

İlk tercihte yerleşemeyen adaylar, 26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında ek tercihte bulundu. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürerken, ÖSYM tarafından 2020-EUS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Peki, EUS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 EUS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı..

2020 EUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, EUS EK Yerleştirme sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldığı bildirildi.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Mart 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

EUS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI



