Ev sahipleri, yüksek kira için yeni bir yöntem buldu Yüksek kira isteyen ancak talep ettiği fiyatı alamayan ev sahipleri, yeni yöntemlere başvuruyor. Gayrimenkul uzmanları, ev sahiplerinin kiracılara alacaklı davası açtığını, bu davalarda genellikle kazananın ev sahipleri olduğunu belirtiyor.

İHA

Kira fiyatlarındaki afaki artışları fırsat gören mülk sahiplerini, soruşturmalar da durdurmuyor.

Onlar, kiraya zam yapmak için sık sık yeni yöntemler buluyor.

Son yöntem ise kiracıları ciddi anlamda sıkıntıya düşürecek cinsten...

'Alacaklı davası açarım'

5 yılını dolduran kiracısını tahliye edip, evini daha yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen ev sahipleri, önce geçmiş dönem enflasyon farkını talep ediyor.

Eğer kiracılar evi tahliye etmezse, ev sahipleri tarafından alacaklı davası açmakla tehdit ediliyor.

Açılan davalarda ise çıkan karar genellikle talep edilen kiranın yüzde 25 ile 40 oranında oluyor.

'Kanunen, o yılın enflasyon oranına göre yapılmalı'

Avukatın yolunu tutan ev sahipleri, kiracının 5 yıllık geçmişini masaya yatırıyor ve kiracının 5 yılda kirasını düzenli ödeyip ödemediğine bakılıyor.

Düzenli ödeme yapıldığını gören ev sahipleri, bununla birlikte kiracıya giderek enflasyon farkını vermediği taktirde alacaklarını tahsil edebileceğini söylüyor.

Yüksek miktarda fark ödemek istemeyen kiracılar da evini boşaltmak zorunda kalıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan gayrimenkul uzmanı Yasemin Demirbaş, kanunen kira zamlarının o yılın enflasyon oranına göre yapılması gerektiğini söyledi.

Ortada emsal bir karar var

Ev sahibi ile kiracı aralarında anlaşıp bazen enflasyon oranının da altında zam yapılabildiğini anlatan Demirbaş, ev sahibinin 5 yıl boyunca arada oluşan farkları hesaplayıp kiracısına bu yönde alacaklı takibi açtığını dile getirdi.

Demirbaş, enflasyon oranında zam yapılmaması nedeniyle ev sahibini haklı bulan emsal bir mahkeme kararı olduğu için alacaklı davasında ev sahibinin haklı bulunduğunu aktardı.

'Bu alacaktan vazgeçmemi istiyorsan evi boşalt'

Gayrimenkul uzmanı, bu nedenle 5 yıllık fark ve faiz oranıyla birlikte kiracılara yüklü miktarlarda ödemeler çıktığını belirtti.

Demirbaş, bu çerçevede ev sahiplerinin kiracılara 'bu alacaktan vazgeçmemi istiyorsan evi boşalt' dediklerini söyledi.