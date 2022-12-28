Evcil hayvan kayıt sistemi başvuruları nasıl yapılır? Çip taktırmak zorunlu mu, ne kadar?

Evcil hayvan kayıt sistemi başvuruları nasıl yapılır? Çip taktırmak zorunlu mu, ne kadar?

Evcil hayvanlarda mikroçip uygulaması için son günler. Evcil hayvanı olan vatandaşlar, nasıl çip taktıracaklarını ve ücretlerini araştırmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanların sokağa terk edilmelerini önlemek amacıyla 2018 yılında aldığı kararla kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini zorunlu kıldı.

Evcil hayvanlar, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) ile kayıt altına alınıyor. Aşı takibi ya da kaybolan hayvanın sahibine kolayca ulaşmayı sağlıyor.

Mikroçip uygulaması 1 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Uygulama için son tarih ise 31 Aralık 2022. Hayvan sahipleri belirtilen tarihe kadar PETVET kayıt işlemini yaptırmazsa para cezası ödeyecek.

Mikroçip nedir?

15 karakterli kimlik numarası bulunan mikroçip, birbirinden farklı ve her biri tek bir hayvana aittir. Pirinç tanesi büyüklüğündedir ve deri altına enjekte edilir.

PETVET kayıt işlemi nasıl yapılır?

Mikroçip uygulamasıyla PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Yılbaşına kadar cezasız bir şekilde hayvanlara çip takma işlemi devam ediyor. Evcil hayvanlar için çipler hem ilçe müdürlüklerinde hem de yetkili özel veterinerlerde taktırılabiliyor. Yine yetkili olması şartıyla evcil hayvanlarınız için çipleri hayvan hastanelerinde, veteriner kliniklerinde taktırabilirsiniz.

Çip ücreti ne kadar?

Özel veterinerler tarafından 160 TL karşılığında takılan mikroçip, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 86 TL'ye uygulanıyor.