Evde bakım maaşı için hangi şartlar gerekiyor? Evde bakım maaşına dair detaylar 2021..

Evde bakım maaşı için hangi şartlar gerekiyor? Evde bakım maaşına dair detaylar 2021..

Memur ve emekliler için yapılan zamdan evde bakım maaşı alanlarda faydalanıyor. Ancak evde bakım maaşı almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Vatandaşlar bu şartları araştırıyor.

Memur ve emeklilerin beklediği temmuz zammı dün açıklanırken, evde bakım maaşı alanların bu zamdan yararlanıp yaralanmadığı araştırılmaya başlandı.

Evde bakım maaşı alanlar bu zamdan yararlanıyor ancak evde bakım maaşı almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Evde bakım maaşı almak için başvuru yapmak isteyenler bu şartların ne olduğunu araştırmaya başladı. Vatandaşlar, "Evde bakım parası almak için aranan şartlar nelerdir?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM PARASINA ZAM YAPILDI MI?

Milyonlarca emekli, memur, engelli ve evde bakım ihtiyacı olan vatandaşların beklediği zam açıklandı.

Memur maaş artışı, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecektir.

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Evde bakım aylığı için bireyin yüzde 50 ve üzerinde engelli olması gerekiyor. Aranan şartlar içerisinde raporun içinde yer alan "ağır engelli" bölümüne "evet" cevabının verilmesi büyük önem taşıyor.

Bireyin engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı, yaşlı, hasta ve muhtaç olan kişilere değil, onların bakımını üstelenen yakınlarına veriliyor. Başvuru, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılıyor.

Evde bakım parası almak için aranan şartlar sağlanmadan, hasta bakım parası almanız mümkün değildir. Bu şartların tamamını sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar şöyle:

Engelli bakım maaşı alabilmek için öncelikle bir devlet hastanesinden engelli raporu almanız gerekmektedir.

Bu raporunuz sonucunda, "Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Var, Belirgin Düzeyde Özel Gereksinim Var(BÖGV) ve Özel Koşul Gereksinimi Var" ifadelerinden biri mutlaka geçmelidir.

Hasta günlük hayatını devam ettirecek yeterliliğe sahip olmamalı.

Zaruri ihtiyaçları olan yemek yeme, banyo yapmak ve yürümek gibi temel ihtiyaçlarını tek başına gideremiyor olmalıdır.

Yukarıda ki şartları ve bazı özel şartları taşıyan kişiler evde bakım parası almaya hak kazanacaktır.

GEREKLİ EVRAKLAR