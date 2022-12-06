Petrol
83.4
0.87%
Euro
19.5808
0.16%
Dolar
18.6395
0.01%
Altın
1.062
0.32%
Borsa
4960
0.00%
Bitcoin
321.792
-1.54%
BTXN Coin
5.32
-2.02%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık evde bakım maaşı ödemeleri

    Evde bakıma muhtaç vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemektedir. Aralık ayına girilmesiyle evde bakım maaşları da sorgulanmaya başladı.
    • 06.12.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık evde bakım maaşı ödemeleri

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay belirli aralıklarla engelli ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenen kişilere evde bakım maaşı vermektedir.

    Aylık 3 bin 336 TL olarak yatırılacak olan evde bakım aylıkları, aralık ayının başlamasıyla vatandaşların gündeminde yer aldı.

    Ödemeler için geri sayım devam ederken "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorularına yanıt aranıyor.

    Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, aralık ayı ödemelerinin de 15 Aralık'ta başlaması bekleniyor.

    Evde bakım maaşı sorgulama

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

    E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık evde bakım maaşı ödemeleri #1

    SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

    • Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
    • Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık evde bakım maaşı ödemeleri #2


    Yorgun uyanmaya son! Sabahları dinç uyanmak için etkili olan faktörler..
    Sağlık

    Yorgun uyanmaya son! Sabahları dinç uyanmak için etkili olan faktörler..

    Samsun ve Konya'da tosuncuk kardeşler vakası
    3. Sayfa

    Samsun ve Konya'da tosuncuk kardeşler vakası

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir