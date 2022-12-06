Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık evde bakım maaşı ödemeleri

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık evde bakım maaşı ödemeleri

Evde bakıma muhtaç vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemektedir. Aralık ayına girilmesiyle evde bakım maaşları da sorgulanmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay belirli aralıklarla engelli ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenen kişilere evde bakım maaşı vermektedir.

Aylık 3 bin 336 TL olarak yatırılacak olan evde bakım aylıkları, aralık ayının başlamasıyla vatandaşların gündeminde yer aldı.

Ödemeler için geri sayım devam ederken "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorularına yanıt aranıyor.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, aralık ayı ödemelerinin de 15 Aralık'ta başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.





SMS ile evde bakım maaşı sorgulama