Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller..

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller..

Evde bakım maaşı alan kişiler şubat ayında yatırılacak olan evde bakım parası hakkında araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar, 'Evde bakım maaşı yattı mı?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere yani evinde bakıma muhtaç kişilere bakmak zorunda olanlara evde bakım parası veriyor. Binlerce kişinin yararlandığı bu yardım, aylık olarak ve il il ödeniyor.

Evde bakım maaşı alan kişiler, yaşadıkları illerde şubat ayı ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediği konusu hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor.

Kişiler e-devlet ve SMS yöntemleri ile sorgulama yapabiliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın ilk 15 gününde tamamlanıyor.

Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat'ta hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İşte, Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller..

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

2021 yılında zamlanarak 1,658,29 TL olan evde bakım maaşı, 16 Şubat Salı itibariyle 29 ilde hesaplara yattı.

16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi şöyledir:

Tokat, Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın...





EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

T.C kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de yapılabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.





KİMLER FAYDALANABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar şu şekildedir:

Gelir kriterlerinin uygun olması

Bakıma muhtaçlık kriteri

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu



