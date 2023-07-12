Evde Bakım Yardımı hesaplara geçmeye başladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı için 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı ücretlerinin hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışı kapsamında hayata geçirdiği en önemli icraatlerden biri olan Evde Bakım Yardımı, milyonlarca insanın hayatını değiştiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

4 bin 336 lira hesaplara geçiyor

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

567 bin kişi yararlanıyor

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.

Ağustosta zamlı aylık yatacak

Öte yandan yapılan açıklamada, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı kaydedildi.