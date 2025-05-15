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Engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımlar sürüyor.

Engelli vatandaşların, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılması önceleniyor.

Evde Bakım Yardımı, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldı.

5,4 MİLYAR LİRA HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.

AYLIK ORTALAMA 541 BİN VATANDAŞ YARDIMDAN YARARLANIYOR

Aylık ortalama 541 bin vatandaş Evden Bakım Yardımı'ndan yararlanırken, hak sahibi başına aylık 10 bin 125 bin lira ödeme yapılıyor.