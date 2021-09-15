Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli ve aileleri için 968 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlıyoruz" dedi.

Aile ve ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlayacak evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin desteklenmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." dedi.

TOPLAMDA 968 MİLYON TL ÖDENECEK

Evde bakım yardımı kapsamında, hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler, 20 Eylül'e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.