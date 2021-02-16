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Evde çalışanların yüzde 61'i mutsuz

Evde çalışanların yüzde 61'i mutsuz

Pandemi döneminde iş hayatının evlere taşınması üzerine yapılan bir ankete göre, evde çalışanların çoğu bu durumdan memnun değil.