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    Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme

    Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme

    Evde yılbaşı kutlamak için yapay çam ağacı ve süslemeleri almak isteyenlerin 3 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 15:32
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 16:17
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    Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Sağlık Bakanlığı, yılbaşında evlerde toplanılmaması için uyarılarda bulunurken aile arasında kutlama yapmak isteyenler yapay çam ağaçlarını ve süslemeleri almaya başladı.

    Peki fiyatlar hangi seviyede? Yapay çam ağaçları ne kadar?

    Yılbaşı öncesinde yapay çam ağaçlarına ve süslemelere de zam geldi.

    Yapay çam ağaçlarının fiyatları boyuna göre değişkenlik gösteriyor.

    YILBAŞI KUTLAMASININ MALİYETİ 3 BİN LİRA

    Ortalama fiyatlara göre; yılbaşını evinde yapay çam ağacıyla ve bazı süslemelerle kutlamak isteyenler en az 3 bin lirayı gözden çıkarıyor.

    Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti ne kadar: Yapay çam ağacı ve süsleme #1

    YAPAY ÇAM AĞACI FİYATLARI NE KADAR

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