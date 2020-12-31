Eve misafir gelmesi yasak mı? 31 Aralık akraba ziyaretleri yasaklandı mı? Ev ziyareti cezası ne kadar?

Eve misafir gelmesi yasak mı? 31 Aralık akraba ziyaretleri yasaklandı mı? Ev ziyareti cezası ne kadar?

Salgın nedeniyle insanların temasını en aza indirmek için uygulanan tedbirler kapsamında ev ziyaretleri ve misafirlik de kısıtlandı. Peki eve misafir almak yasak mı, ev ziyaretinin cezası nedir?

Yılbaşında akraba ziyareti ve misafirliğe gitmeyi düşünen vatandaşlar kısıtlamaların detaylarıyla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

31 Aralık - 4 Ocak arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamarıyla birlikte evlerde kutlama yapmak, ziyarete ve misafirliğe gitmek de yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama yapmamanın tercih değil bir zorunluluk olduğunu ifade ederken, "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." dedi.

Bu şekilde yılbaşında vatandaşların bir araya gelmesinin önüne geçilecek. Peki, eve misafir almak yasak mı? Misafirliğe gitmenin cezası nedir? İşte detaylar..

YILBAŞINDA EVE MİSAFİR ALMAK YASAK MI?

Yılbaşı konulu genelgede yer alan açıklamada, "Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte, salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur." denildi.

AKRABA ZİYARETLERİ YASAKLANDI MI?

'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler' konulu genelgede, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi.

Bu çerçevede, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre yılbaşında misafirler ve akrabalar ile evde toplu kutlamalar yapamayacak. Sadece hane halkı arasında yılbaşı kutlamaları yapılabilecek.

YILBAŞINDA EV ZİYARETİ CEZASI NE KADAR?

Genelgede yer alan evlerde misafir yasağının nasıl denetleneceği ise merak konusu oldu.

Buna göre muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek.

İhbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.

YASAKLAR NASIL DENETLENECEK?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına daha önce getirilen 'İhbar' özelliği ile işletmelere yönelik buradan şikayetler oluşturulabiliyor. Ev içi toplantılarla ilgili tedbirlerin denetimi açısından da bu uygulamadan faydalanılması değerlendiriliyor.

Sosyal medyaya yansıyabilecek Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılık ve benzeri her türlü olumsuz durum tespit edilecek. Bu durumlara ilişkin gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri takip faaliyetlerini anlık yürütecek.

İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali ve kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak, herhangi bir aksamaya, boşluğa meydan verilmeyecek.