Everest dağcılarına güvenlik önlemi: GPS zorunlu olacak Everest zirvesine çıkan dağcıların çığ düşmesi ve yollarını kaybetmesi sonucunda kayıp vakalarının önüne geçmek adına Nepalli yetkililer, artık dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi.

İHA

Nepal'de dünyanın en yüksek Everest'e, farklı ülkelerden dağcılar gelerek dağa tırmanıyor.

Dünyanın zirvesine çıkan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucunda her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Bu sorunun önüne geçmek için Nepalli yetkililer, dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi.

GPS zorunluluğu getirildi

Nepalli yetkililer, dağcıların montlarının içinde taşıyabilecekleri, elektriğe ihtiyaç duymayan küçük, pasif GPS takip cihazı taşımaları kararını aldı.

Karda 20 metreye kadar tespit edilen cihazlar sayesinde can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çöp poşetleri kontrol edilecek

Dağcıların geride atıklarını bırakması nedeniyle tonlarca çöp birikiyor. Dağcıların ardından tonlarca çöp bırakması Nepalli yetkilileri harekete geçirdi. Yetkililer, dağcıların dışkılarını ve atıklarını yanlarına alarak dönmelerini zorunlu kılıyor.

Çevre kirliliğinin önüne geçilecek

Dağcılar, dışkılarını artık dağa bırakamayacak ve artık kendilerine verilen torbalara koyacak. Dağcılara, 6 kez kullanılabilecek iki torba verilecek ve bu torbaların dağcıların dönüşlerinde kontrol edilecek.

Torbalar, atıkları katılaştıran ve kokusuz hale getiren kimyasallar içeriyor.

Bin 200 dağcı bekleniyor

Nepal Dağcılık Derneği'ne göre, bu sezon Everest Dağı’na bin 200 kişinin çıkması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)