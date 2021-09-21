Evergrande olayı nedir, ne oldu? Piyasaları altüst etti!

Evergrande olayı nedir, ne oldu? Piyasaları altüst etti!

Çinli emlak devi Evergrande'nin iflas ettiği söylentileri piyasaları altüst etti. Bunun üzerine Evergrande olayı nedir, ne oldu? Evergrande krizi nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Evergrande mali krizi ve sonrasında Bitcoin'de sert çakılma ve altında yükseliş yaşandı. Bu koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi beklenenden daha kötü etkilediğinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

İflas ettiği yönündeki söylentiler sonrası piyasaları alt üst eden Çinli emlak devi Evergrande ile ilgili son dakika detayları, analistler ve piyasa uzmanları tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın 300 milyar dolar borcunu ödeyemeyerek iflas edeceği ve finansal istikrarı bozabileceğine yönelik endişeler küresel piyasalara hakim oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çinli Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu belirtti.

Yaşanan bu olayların ardından ekonomi gündemini yakından vatandaşlar, Evergrande olayı hakkında bilgi almak için araştırmalarını hızlandı.

Peki, Evergrande nedir, ne demek? Evergrande krizi nedir? Çin Evergrande krizi neden korkutuyor?İşte, Evergrande hakkında detaylı bilgiler...

EVERGRANDE NEDİR, NE DEMEK?

''Global 500'' listesinde yer alan Evergrande, Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biridir. Aynı zamanda gelir açısından dünyanın en büyük işletmeleri arasında yer almaktdır.

Asya'da, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler, Çin'in regülasyon adımları ve Evergrande şirketinin borçlarının yapılandırılmasına yönelik süreç risk algısını artırırken, gelecek hafta BoJ'un faiz kararı ve Çin'deki gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam edecek.

Evergrande şirketinin büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya'da pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, makro ekonomik verilerden gelen olumsuz sinyaller de söz konusu seyri destekledi.

ÇİN EVERGRANDE KRİZİ NEDEN KORKUTUYOR?

Uzmanlar toplamda 300 milyar dolarlık borcu bulunan Evergrande şirketinin iflas etmesinin Asya piyasalarından başlayarak bir domino etkisi yaratacağından endişe duyuyor.

Bugün bankalara ödemesi gereken borcu ödeyemeyeceği bildirilen Evergrande'ın Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83.5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47.5 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Eğer bu ödemeler gününde yapılamaz ve 30 gün içerisinde de yeniden yapılandırmaya gidilmezse bu borçlar temerrüde düşecek. Çin'de halihazırda 1.300 proje yürüten Evergrande'ın iflas etmesi durumunda proje aşamasında firmadan konut alan yaklaşık 1.5 milyon Çin vatandaşı mağdur olacak.

Bunun yanı sıra firmanın, 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Bu da olası bir iflasın genel ekonomiye olumsuz yansıyacağı anlamına geliyor.

Evergrande hisselerinin bugün Hong Kong Borsası'nda yüzde 10.2 değer kaybetmesiyle 2021 yılındaki toplam düşüşü yüzde 85'i aştı. Bugün Tokyo ve Şanghay borsalarında tatil nedeniyle işlem yapılmazken oluşan olumsuz havayla Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi yüzde 3.3 geriledi.

ALTINDA YÜKSELİŞE NEDEN OLDU

Altın fiyatları, Çinli Evergrande'ın borç krizinin finansal sistemin tamamını etkileyebileceğine dair endişeler ve yatırımcıların bu alana kaymasıyla yükseldi.

Dolar/TL'deki yüksek seviyeler ve küresel altın fiyatlarındaki artışla beraber gram altın fiyatı, 490 TL'ye ulaştı.