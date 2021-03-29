Evergreen ne demek? Evergreen Türkçe anlamı nedir?

Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak gemi geçişlerini engelleyen uluslararası nakliye şirketi Evergreen, dünyanın gündeminde yer alıyor. Peki Evergreen ne demek, anlamı nedir?

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve dünya ticaretine ağır darbe vuran dev geminin kurtarma çalışmalarından iyi haber gelmişken, bu kez de Evergreen şirketine ait bir tırın Çin'de otoyolu trafiğe kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

Kanalı kapayan kuru yük gemisi gibi otoyolu enlemesine kapatan ve uzun süre araç geçişinin sağlanamadığı olay sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.

Vatandaşlar, Evergreen ne demek, anlamı nedir sorularını da araştırmaya başladı. Evergreen Türkçe anlamı nedir? İşte detaylar..

EVERGREEN NE DEMEK? EVERGREEN TÜRKÇE ANLAMI..

İngilizce "her daim yeşil kalan" "yaprak dökmeyen" anlamına gelen evergreen genellikle gazetecilik ve yayıncılıkta kullanılan bir terimdir. Evergreen içerik demek, güncelliği her daim devam eden, uzun bir zaman dilimi geçse de ilgi gören içerik demektir.

Evergreen Marine Corporation, merkezi Tayvan'ın Taoyuan Şehri, Luzhu Bölgesi'nde bulunan Tayvanlı bir konteyner taşımacılığı ve nakliye şirketidir.