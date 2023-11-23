Evinde ruhsatsız silah bulundu! Fenomen Banu Parlak ters kelepçe adliyeye götürüldü Sosyal medya hesabından silahlı paylaşım yapan fenomen Banu Parlak'ın evinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Parlak, bugün adliyeye sevk edildi.

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DHA

Sosyal medya fenomenleri şu sıralar diken üstünde.

Dilan Polat ile başlayan serüven, birçok isimle devam ediyor.

Polat çiftinin bir dönem aralarından su sızmadığı Banu Parlak'ın iş yeri kurşunlandı.

Polatlar tutuklanınca göbek attı

Parlak, Polat çiftini hedef gösterince savcılık harekete geçti. Baba Sezgin Polat ile birlikte Polat çiftinin 'azmettirici' suçundan tutuklanmalarına karar verildi.

Haberi alan Parlak, sosyal medya hesabından göbek attığı anları paylaştı.

Silahlı paylaşım yaptı

Çok geçmeden bir yeni gelişme daha yaşandı.

Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı.

Parlak'ın evinde yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

"Herkesin bir hobisi var arkadaş"

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benim de araba, ev gibi değil de böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bugünü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz." demişti.

Parlak, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)