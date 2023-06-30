Evladı dağa kaçırılan anne bayramı buruk geçiriyor Evladı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, "Kızım Şeyma olduğu zaman, bayramlarımız çok neşeli geçiyordu. Şeyma misafirperver ve çok uslu bir çocuktu. Kızımın elini, kolunu bağlayarak kaçırdılar ve şimdi de orada rehin almışlar" dedi.

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, evlat nöbetlerini sürdürüyor.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan aileler, çocuklarının geri dönmesi için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerinin mesajını veriyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır'da, daha sonra Van'da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar ise kızının geri dönmesi için gözyaşı döküyor.

Nazlı Sancar'ın kızı Şeyma Sancar, 12 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldı ve o günden beridir haber alınamıyor.

"Kızımı rehin tutuyorlar"

Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır'ın ardından Van'da da mücadele başlatan Sancar, bu Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor. Kızının fotoğrafına sarılıp öperek bayramını kutlayan gözü yaşlı anne, evladının bir an önce gelip teslim olmasını istedi.

Vanlı anne Nazlı Sancar, 12 yıldır HDP ve terör örgütüyle mücadele veren bir anne olduğunu belirtti.

Evlat mücadelesinde kızını almak için Kato Dağı’na tek başına gittiğini ifade eden Sancar, “HDP ve PKK’dan korkmadan bu mücadeleye devam edeceğim. 8-9 yaşlarındaki çocukları dağlarda annesiz büyütüyorsunuz. Bizler evlatlarımız olmadan kiminle bayramlaşacağız. Kızım Şeyma olduğu zaman, bayramlarımız çok neşeli geçiyordu. Şeyma misafirperver ve çok uslu bir çocuktu.

Kızımın elini, kolunu bağlayarak kaçırdılar ve şimdi orada rehin almışlar. Dağdan dönerek teslim olan ve kızımı gören bir çocuk, kızım Şeyma’nın halen orada rehin olduğunu söyledi. Kızımı zorla tutuyorlar. Bizler HDP’yi sevmiyor ve istemiyoruz. Bunlar bizden ne istiyorlar? Bizim çocuklarımızı göndersinler.” dedi.

"Çok hastayım kızım, senin için ayakta duruyorum"

Bir anne olarak sadece kızı Şeyma için değil, diğer evlatlar için de mücadele verdiğini dile getiren Sancar, “Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kızım Şeyma’m beni duyuyor ve görüyorsa gelip devlet güçlerimize teslim olsun. Kızım ben mide kanseriyim ne olur dön.

Ben çok hastayım kızım, ne olursun gel. Ben senin için ayakta duruyorum. Senin için de mücadelemi sonsuza kadar sürdüreceğim. Sensiz bayramlarımız yok kızım. Sen burada olunca bizim bayramlarımız çok farklıydı” diye konuştu.