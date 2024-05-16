Evladı kuryelik yaparken öldürülmüştü: Emekli albayın sözleri yürekleri sızlattı Balıkesir'de motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın babası, “25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım” dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 20 yaşında vahşice katledilen Ata Emre Akman'ın üzüntüsünü yaşıyor.

Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan Ata Emre Akman (20), merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Ata Emre Akman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuryelik yapan 20 yaşındaki üniversiteli canice katledildi

Ata Emre'nin ailesinin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı ve çocuklarının ölüm haberi ile büyük acı yaşadığı öğrenildi.

Alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ö. ve babası O.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden baba serbest bırakılırken, şüpheli ise tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Acılı baba konuştu

Şüphelinin olay anına ait bir şey söylemediği öğrenildi. Şüpheli E.Ö.'nün, kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Yaşananların ardından 20 yaşında hayattan koparılan Ata Emre'nin acılı anne ve babası, Now Haber'e konuştu.

Emekli Albay Erol Akman, oğlunun ölüm anına ilişkin görüntüleri izleyemediklerini söyledi.

"25 binin üzerinde asker geçti elimden, bir tanesinin bile burnu kanamadı ama kendi çocuğumu koruyamadım"

Baba Erol Akman, "İzlemeye yüreğimiz yetmiyor." diyerek şunları söyledi: