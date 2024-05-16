Türkiye, 20 yaşında vahşice katledilen Ata Emre Akman'ın üzüntüsünü yaşıyor.
Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan Ata Emre Akman (20), merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Ata Emre Akman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuryelik yapan 20 yaşındaki üniversiteli canice katledildi
Ata Emre'nin ailesinin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı ve çocuklarının ölüm haberi ile büyük acı yaşadığı öğrenildi.
Alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ö. ve babası O.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden baba serbest bırakılırken, şüpheli ise tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Acılı baba konuştu
Şüphelinin olay anına ait bir şey söylemediği öğrenildi. Şüpheli E.Ö.'nün, kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.
Yaşananların ardından 20 yaşında hayattan koparılan Ata Emre'nin acılı anne ve babası, Now Haber'e konuştu.
Emekli Albay Erol Akman, oğlunun ölüm anına ilişkin görüntüleri izleyemediklerini söyledi.
"25 binin üzerinde asker geçti elimden, bir tanesinin bile burnu kanamadı ama kendi çocuğumu koruyamadım"
Baba Erol Akman, "İzlemeye yüreğimiz yetmiyor." diyerek şunları söyledi:
"40 yıllık resmi üniformayla asker kıyafeti giymişliğim var. 25 binin üzerinde asker geçti elimden ve bunu başardım. Bir askerin bile burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım. Caniliğin ötesinde bir şey. Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti bu, başka bir şey değil. Gerektiğinde kafede garsonluk yapar, gerektiğinde traktör tamircisi olarak Gelibolu'da çalışan bir çocuk. Dışarıda 6 defa suç kaydı olan hem de hepsi bıçaklamayla ilgili suç kaydı olduğu halde hala sokaklarda dolaşıyor olması... İzlemeye yüreğimiz yetmiyor."
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