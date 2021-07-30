Eyleme başladığı sırada HDP’lilerin, “Senin oğlun gelirse, kulağımıza soğan takar eşek gibi anırırız” dediklerini belirten Ayşegül Biçer, evladına kavuşmasının ardından HDP binasına soğan astı.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan aileler tarafından HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatılan oturma eylemi, 697’nci gününde tüm kararlığı ile sürüyor.

Farklı şehirlerden gelerek evlatları için mücadele eden 233 aile, nöbet çadırını terk etmedi.

PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa’ya dün akşam kavuşan Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, evlatlarına kavuşmayı bekleyen diğer aileler ile bir araya geldi.

Biçer, yanında getirdiği soğanları HDP binasına astı.

“KULAĞINIZA TAKAR EŞEK GİBİ ANIRIRSINIZ”

Oğlu Mustafa için eyleme başladığı 3 Eylül 2019 tarihinde HDP’lilerin kendisine, “Senin oğlun gelirse, biz de kulağımıza soğan takıp eşek gibi anırırız.” dediğini belirten Biçer, “Bakın soğanlar da benden olsun, sizin için getirdim. Eğer sizde gurur varsa bu soğanları kulağınıza takar eşek gibi anırırsınız.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ DAĞDA İŞKENCEYE MAĞRUZ KALMIŞLAR”

Biçer, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Siz çocuklarımıza öyle bir işkence ve zulüm yaptınız ki, bir deri bir kemik kalmışlar. Nerede insan hakları, nerede çocuk hakları? Çocuklarımız dağda işkenceye maruz kalmışlar. Biz evlatlarımızı kazandık. Diliyoruz ki, tüm anne ve babalar evlatlarına kavuşsun. Çok şükür, çocuğum dedi ki senin feryadını duydum ve geri geldim.

Evladına kavuşan Ayşegül Biçer, HDP binasına soğan astı VİDEO







“BU ÇADIRIN İSMİ ZAFER ÇADIRI OLACAKTIR”

Allah'a şükürler olsun, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiydi, tek anne ve babaların değildi. Evet biz burada mücadele ettik ama en büyük etki devletteydi. Hem kırsalda hem de şehirde mücadele etti. Tek bir terörist kalana kadar bu mücadele devam edecektir. Bu çadırı devirmek için tüm çocukların dağdan inmesi lazım. O zaman bu çadırın ismi 'zafer çadırı' olacaktır.”