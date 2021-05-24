Evlat nöbeti 630’uncu gününde, HDP kepenk indirdi

PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 630’uncu gününe girdi. Öte yandan, HDP’nin tadilat gerekçesi ile boşalttığı binanın kepenkleri hala açılmadı.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP binası önünde başlattıkları oturma eylemi tüm kararlığı ile devam ediyor.

226 ailenin katılımı ile devam eden evlat nöbeti, 630’uncu gününe girdi.

Öte yandan, ocak ayında tadilat nedeni ile boşaltılan HDP İl Başkanlığı binasının kepenkleri hala açılmadı. Binaya bir süredir giren veya çıkan kimse olmadı.

Ailelerden biri olan baba Süleyman Aydın, halkın çocuklarının para karşılığı PKK terör örgütüne satıldığını söyleyerek, 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan evladı Özkan’a teslim ol çağrısında bulundu.

“SUÇLU İNSANLAR KAÇAR”

Süleyman Aydın, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Kendi halkından kaçan bir partiden ne bekleyeceksiniz HDP'ye destek verenler bakın görüyorsunuz. Artık iç yüzünü onlar da görsünler. Suçlu insan kaçar, parti merkezi ama kepenk kapatıp, gittiler. Neden bizden kaçıyorlar.





“KAÇMAKLA BİR YERE VARILMAZ”

Biz, onlar gibi eşkıya değiliz ki. Bizim çocuklarımızı bizzat HDP para karşılığı PKK'ya sattı. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Sonuna onlarla mücadele edeceğiz. Kaçmasınlar neden bizden kaçıyorlar? Gelsinler bizim çocuklarımızı istesinler. Kaçmakla bir yere varılmaz.





“HDP KAÇIP GİTTİ, PKK MAĞARA MAĞARA SAKLANIYOR”

Biz buradan kapılarından ayrılmayacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük bir mücadele veriyor, sonuna kadar onun yanındayız. İnşallah evlatlarımız gelip teslim olur güvenlik güçlerine.

Oğluma sesleniyorum, güvenlik güçlerine teslim ol. PKK'nın üst yöneticileri mağara mağara saklanıyor. Çıkarıyorlar sizi oraya ölüme mahkum ediyorlar. HDP kaçıp gitti, PKK da mağara mağara saklanıyor. Biz de büyük mücadele vereceğiz çocuklarımız için. Burada biz de HDP ile mücadelemizi vereceğiz. HDP çocuklarımızı getirsin.”

Evlat nöbeti 630’uncu gününde, HDP kepenk indirdi VİDEO

25 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Öte yandan, oğlu 2 yıl önce kaybolan Hacire Akar evlat nöbetinin başladığı andan itibaren eylemi katıldı.

Oğlunun teröristler tarafından kaçırıldığını düşünen kadın, eyleminin üçüncü gününde evladına kavuştu.

Hacire Akar eylemine son verirken, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.

Eylem süresince 25 aile, çocuklarına kavuştu.

“4 YILDIR EVLADIMA HASRETİM”

2017 yılının mayıs ayında çocuğu Bayram Elhaman’ı işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Ayten Elhaman, "4 yıldır evladıma hasretim ve 4 yıldır HDP’den evlatlarımızı istiyoruz.

Ne hakları var bizde, 4 yıldır oğluma ve kokusuna hasretim. Evladımı almadan eylemimden vazgeçmeyeceğim.

Biz onlardan evlatlarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Oğlum kaçıp gel ve o zalimlerin elinden kurtul. Senin yerin orası değildir. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya da bizlere vermiş oldukları destekten dolayı da teşekkür ederim." dedi.