Kardeşinin HDP'nin gençlik kolları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden gözü yaşlı abla, "Hiçbir engel ve tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" diyerek kardeşine çağrıda bulundu.

Diyarbakırlı ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Birçok anneye umut olan eylem, Muş, Hakkari ve Van'da HDP il binası önünde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler, çocuklarına teslim ol çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Kardeşi için 4 yıldır nöbette

Yaz kış demeden bir araya gelen ailelerin direnişi bin 204'üncü güne ulaştı.

İHA'nın aktarımına göre; Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, 4 yıldır HDP kapısında kardeşi için nöbette kaldığını, kalmaya da devam edeceğini söyledi.

Evlat nöbeti bin 204'üncü gününde VİDEO

"Hiçbir engel ve tehdide boyun eğmedik"

Bozdağ, "Kardeşim 30 Ağustos'ta HDP’nin gençlik kolları tarafından kandırılıp dağa gönderildi. Hiçbir engel ve tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Biz, haklı olan davamız için buradayız. Süleyman 4 yıldır seni bekliyoruz. Gittiğinden beri peşindeyiz, asla senin peşini bırakmamışız. Sen gelene kadar buradan ayrılmıyorum. Gel teslim ol, kimse sana karışmayacak. Ceza yok, teslim ol.” çağrısında bulundu.