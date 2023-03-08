Evlat nöbeti devam ediyor! Muşlu aileler çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemlerini sürdürdü.

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Muş, Hakkari ve Van'daki ailelere de umut oldu.

Muş'ta çocuklarının fotoğraflarını alan anne ve babalar, HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Yaz-kış demeden eylemlerini sürdüren ailelerin direnişi, yaklaşık 1,5 yıldır umutla devam ediyor.

Aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü pankartlarla toplanarak evlatlarına sesleniyor.

Eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Gözü yaşlı aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açıyor.

"100 yıl da olsa bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz"

Baba Halit Altun, HDP önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Allah haklarımızı onlara bırakmasın. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa gönderdi. Kendi çocuklarını ise özel okullarda okutuyorlar. Yeter bize bu acıyı çektirdiler. 100 yıl da olsa bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı bize verin. Allah bu acıyı onlara da çektirsin inşallah.

"Bu bayrağa sırtınızı çevirmeyin"

Anne Naciye Sönmez Yılmaz da şöyle konuştu:

Devlet babamızdır. Bu bayrak bizim bayrağımızdır. Bu bayrağa sırtınızı çevirmeyin. Bu devlet bizim devletimiz.

"HDP yılanın başıdır"

Ayten Koçhan da şunları dedi: