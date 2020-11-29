Evlat nöbetindeki babaya HDP’lilerden birinin 'hoşt' demesi gerginliğe neden odu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

EVLAT NÖBETİ TUTAN BABAYA "HOŞT" DEDİ

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın posterini HDP il binasına asmaya çalışan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Evlat nöbeti tutan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik VİDEO

GERGİNLİĞİ POLİS ÖNLEDİ

Gerginlik sırasından bir partilinin evlat nöbeti tutan Celil Begdaş’a 'hoşt' demesi gerginliğin fitilini ateşlerken polis ekipleri HDP il binasının kapısına etten duvar örerek aileler ile HDP’lilerin karşı karşıya gelmesini önledi.

Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.