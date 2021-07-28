Diyarbakır'daki ailelerin evlat nöbeti sürerken, oğlu Mustafa 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini alınca mutluluktan baygınlık geçirdi.

Diyarbakır’da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (17) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, oğluna kavuşacağının mutluluğunu yaşıyor.

OĞLU MUSTAFA İÇİN EYLEME BAŞLADI

3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa’nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı.

Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer’in oğlu, PKK’dan kaçarak teslim oldu VİDEO



OĞLUNUN TESLİM OLDUĞUNU DUYDU, MUTLULUKTAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne, oğlu Mustafa’nın terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi.

Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK’dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını anlattı.

BİR ANNENİN MUTLULUĞU

Oğlunun telefon konuşmasının ardından anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olmasından dolayı çok büyük mutlu olduğunu söyledi.

Anne Biçer, tek bir teröristin dağda ininceye kadar mücadelelerini sürdüreceğini belirterek, çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan ailelere çadıra gelip çocuklarını istemesi için çağrıda bulundu.