Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde başlattıkları evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden gelerek evlatları için mücadele veren aileler, nöbet çadırını terk etmedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ellerinde kırmız beyaz balonlar ile bir araya gelen aileler, bayraklar açarak kutlama yaptı.

Aileler, kırmız beyaz balonları gökyüzüne bırakmadan önce açıklamalar yaptı.

“TÜM ULUSUMUZUN ZAFER BAYRAMI’NI KUTLUYORUZ”

Aileler adına açıklama yapan Süleyman Aydın, şu sözleri kaydetti:

“Bizler HDP önünde evlatları zorla dağa kaçırılan ve nöbet tutan anne ve babalar olarak, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”





Oğlu Mustafa Biçer’i verdiği kararlı mücadele ile PKK’dan kurtarmayı başaran Diyarbakır ailelerinden Ayşegül Biçer de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı nöbet çadırında geçirdi.

Evlat nöbetinde, 30 Ağustos kutlaması VİDEO



“MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Ayşegül Biçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak buradan tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Biz burada bulunan anne ve babalar olarak dağda tek bir evladımız kalmayana ve zafere ulaşıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. 3 Eylül 2021 günü sabah saat 10.00’da tüm Türkiye’yi buraya davet ediyorum.





“GELİN BURADA TEK SES TEK YÜREK OLALIM”

Vicdan ve yürek lazım bu anne ile babaların feryadına. Allah rızası için gelin burada tek ses tek yürek olalım. Tek vatan ve tek bayram içinde mücadele edelim.”

Konuşmaların ardından aileler, kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.