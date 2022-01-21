Evlat nöbetinden vazgeçmeyen anne Adla Yıldırım’ın oğlu Mehmet Akif’in, Habur Sınır Kapısı’na gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbetinde, 34’üncü buluşma gerçekleşecek.

Çocukları için nöbet tutan ailelerden Adla Yıldırım’ın oğlu Mehmet Akif’in, teslim olduğu belirtildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından 34’üncü buluşmanın müjdesini verdi. Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden evlat nöbetinde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbeti'nde 34'üncü buluşma, Diyarbakır aileleri arasındaki Yıldırım Ailesi de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek." dedi.

OĞLUNA TESLİM OL ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde oturan Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif’in 2014 yılında 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını belirterek, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Çok iyiydi ve beni çok seviyordu. ‘İş için çıkıyorum’ dedi ve bir daha da gelmedi. Çocuğumu kim götürdü, nasıl götürdü; bilmiyorum. Kanser oldum, hastalandım, çocuğumu istiyorum. Gel evine oğlum, ben seni istiyorum." diye konuşmuştu.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Akif Yıldırım’ın, ailesiyle saat 16.00’da buluşması bekleniyor.