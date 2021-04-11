Evlat nöbetinde 587’nci gün: Bir aile daha katıldı

Evlat nöbetinde 587’nci gün: Bir aile daha katıldı

Evlat nöbetinin 587’nci gününde bir aile daha eyleme katıldı. Kızı tıp öğrenicisiyken kaçırılan aile, çocuğunu HDP’den geri istedi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem, 587’nci gününde de devam etti.

Farklı şehirlerden de gelen aileler nöbet çadırında umutlu bekleyişlerini sürdürürken, yeni bir aile daha eyleme katıldı.

7 YIL ÖNCE KAÇIRILDI

7 yıl önce Van’da tıp fakültesi öğrencisiyken 22 yaşında dağa kaçırılan kızı için anne Besime Altürk, Gaziantep’ten gelerek eyleme katıldı.

“HDP KIZIMI BANA GETİRSİN”

Oğlunun düğün hazıklıkları yapılırken 2014 yılında kandırılan kızını HDP’den geri isteyen anne şu sözleri kullandı:

"Tıp öğrencisiydi, 4'üncü senesiydi. Van'a gidip bayrama bir hafta kala geleceğini söyledi. Gidiş o gidiş." Altürk, kızından bir daha da haber alamadığını, yıllarca kızının yolunu gözlediğini dile getirerek, "Kızımı istiyorum. HDP kızımı bana getirsin."

“PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYÜRUM”

Kızına seslenen Altürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım senden sonra ayakta durabilmek için kendimi zorluyorum. Psikolojik tedavi görüyorum yıllardır. İki oğlum var ve onlar için ayakta durmaya çalışıyorum. Ne olur kızım geri dön, seni bekliyoruz. Seni çok özledik."

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

