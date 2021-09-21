Evlat nöbetinin 750’nci gününde, ailelerden basın açıklaması

Evlat nöbetinin 750’nci gününde aileler adına basın açıklaması yapan Süleyman Aydın, HDP’nin çözüm sürecini çocukları dağa göndermek için kullandığını söyledi.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti 750’nci gününde de kararlılıkla devam etti.

Farklı şehirlerden gelerek evlatları için mücadele veren aileler, nöbet çadırında umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Evlatlarını isteyen aileler tarafından basın açıklaması yapıldı.

Aileler adına açıklamayı yapan, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın oldu.

Aydın, çocuklarını alana kadar eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirterek HDP'nin, çözüm sürecini çocukları dağa kaçırarak kullandığını dile getirdi.

“SELAHATTİN DEMİRTAŞ SUÇLUDUR BİZİM ÇOCUKLARIMIZI DAĞA GÖNDERMİŞTİR”

Aydın, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

“Bugün tam 750 gündür bu vatan hainlerinin kapısının önündeyiz. Kararlı bir şekilde sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. HDP'yi görüyorsunuz, Kürt halkından kaçacak kadar korkak. Kürt halkına açıklama bile yapamıyorlar. Yeri geldiği zaman diyorlar ki 'Biz Kürtleri temsil ediyoruz'. Biz de Kürt'üz. Peki Kürtlük, 9 yaşındaki bir çocuğu dağa götürmek midir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyor ve Türkiye'ye 30 Eylül'e kadar süre tanımış. Ey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 9 yaşındaki çocukları dağa gönderdiklerinde neredeydiniz? Bir gün, bir heyetiniz gelip de burada anne ve babaların çocuklarını HDP'nin nasıl dağa götürüldüğünü keşke bizzat bizim ağzımızdan duysaydınız. Konu bizim çocuklarımız olduğu zaman neden susuyorsunuz? Selahattin Demirtaş suçludur, bizim çocuklarımızı dağa göndermiş. Bunu neden görmezden geliyorsunuz?





“ÇOCUK KATİLİ MUHATAP ALINIR MI”

Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 'Barış sürecinde muhatap HDP'dir'. HDP de diyor ki 'Muhatap İmralı'dır'. İmralı'daki kimdir? Çocuk katilidir. Çocuk katili muhatap alınır mı?





“HDP ÇÖZÜM SÜRECİNİ ÇOCUKLARI DAĞA GÖNDERMEK İÇİN KULLANDI”

Devletimiz 2015'te bunlara bir çözüm süreci verdi ama HDP, bu süreci bizim çocuklarımızı dağa göndererek kullandı. Bunu neden görmezden geliyorlar? Biz anne ve babalar yılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.

Evlat nöbetinde 750’nci gününde, ailelerden basın açıklaması VİDEO



“32 EVLADIMIZI KURTARDI DEVLETİMİZ”

Devletimiz büyük bir devlettir ve çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. 32 evladımızı kurtardı devletimiz. Sonuna kadar devletimize güveniyoruz ve anne- babalar olarak umutluyuz. Bu anne ve babaların çocuklarını HDP nasıl dağa göndermişse öyle de getirsin. Biz burada çocuklarımızı istiyoruz."